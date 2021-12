Actualités

Tornades aux États-Unis et phénomènes extrêmes

« Un tout petit avant-goût de ce qui nous attend »

Une trentaine de tornades ont déferlé vendredi soir et samedi matin sur les États-Unis, laissant dans leur sillage des villes dévastées et faisant plus de 90 morts. Selon les météorologues, un tel évènement n’est qu’un avant-goût de ce qui nous attend dans les prochaines années.