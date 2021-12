Confusion, baisse d’intérêt, impacts sur les ventes : le « flou » entourant l’implantation des tests de dépistage de la COVID-19 obligatoires pour tous les voyageurs qui arrivent au Canada par avion de tous les pays sauf les États-Unis mine le moral de bon nombre d’acteurs dans l’industrie du voyage. Ottawa, de son côté, assure avoir un plan clair qui prend en compte la « capacité » des différents aéroports.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Les téléphones ont arrêté de sonner. Ç’a été un effet direct et immédiat. Et on a eu beaucoup d’annulations aussi », raconte Anthony Cirino, président de l’Agence Club voyages universel.

Pour lui, les directives fédérales entourant le dépistage à l’arrivée ont créé une confusion générale dans la population. « Les gens sont encore vraiment confus, ils ne comprennent pas. Plusieurs personnes nous demandent si elles devront s’isoler deux semaines, bref, ça manque de clarté. Et là, les gens ont juste arrêté de réserver, alors qu’on avait un bon mouvement ces dernières semaines », poursuit M. Cirino.

Chez CAA-Québec, le directeur aux affaires publiques, Nicolas Ryan, confirme aussi que les consignes ont créé une certaine « incertitude » dans la clientèle, surtout pour les voyages à plus court terme. « En ce moment, avec la façon dont les mesures ont été mises en place, il y a quand même un peu de flou autour de ça. Mais c’est notre rôle en tant qu’agence de le démêler, car effectivement, la communication n’a pas toujours été extrêmement claire », poursuit-il.

Voyager, ça demeure un choix, mais ce n’est pas toujours évident de comprendre tout ce que ça implique en ce moment. On prend donc un peu plus de temps quand on prend les appels, les gens ont beaucoup de questions. Nicolas Ryan, de CAA-Québec

C’est le même constat pour la cofondatrice de l’agence Dessine-moi un voyage, Isabelle Eon. « Ça semble flou pour beaucoup de monde. Même pour nous, parfois, ce n’est pas simple, surtout qu’il n’y a pas deux pays qui ont les mêmes conditions ou les mêmes normes et que ça peut changer d’une semaine à l’autre. Bref, ça a sidéré pas mal tout le monde. Ça a figé nos activités à nouveau », se désole la femme d’affaires.

À l’École de santé publique de l’Université de Montréal (ESPUM), la professeure Roxane Borgès Da Silva affirme que la directive « a été décrétée rapidement, dans l’urgence, sans penser à l’opérationnalisation ». « Ça fait en sorte qu’il n’y a rien de tout à fait clair pour les gens. Il aurait fallu penser à la diffusion stratégique du message en amont », observe-t-elle.

Divers scénarios

Au cabinet du ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, on se défend de manquer de clarté, faisant plutôt référence à « quatre scénarios de retour », en fonction de son pays de provenance et de son statut vaccinal. Si d’abord un citoyen revient d’un des 10 pays visés par l’interdiction de voyages attribuable au variant Omicron, il devra passer un test de dépistage à l’aéroport dès son arrivée, qu’il soit vacciné ou non. Que son résultat soit positif ou négatif, il s’isolera tout de même 14 jours à la maison ou dans un hôtel de quarantaine.

Pour tous les autres pays, c’est légèrement différent. Quelqu’un qui reviendrait de la France, par exemple, se fera tester soit à l’aéroport, soit à la maison, en fonction de la « capacité de tests » de chacun des aéroports. Pour effectuer son test à la maison, on lui donnera le matériel nécessaire et un sous-traitant passera ensuite collecter le tout pour l’apporter en laboratoire. La personne devra demeurer isolée jusqu’à l’obtention d’un test négatif. Dans le cas d’une personne non vaccinée, la quarantaine de 14 jours s’appliquera toutefois, même si le résultat du test est négatif.

Quand il s’est fait demander s’il savait quand et comment ces mécanismes seraient implantés, le ministre Duclos s’est fait prudent, lundi. « Entre mercredi dernier et vendredi dernier, on avait déjà une augmentation de 60 % de la capacité de tests à travers le pays. Il y a des différences régionales, évidemment. On rencontre des situations avec les aéroports locaux, mais ça va bien et au cours de la prochaine semaine, les prochains jours, on aura d’autres annonces d’augmentations additionnelles de capacité », a-t-il répondu aux médias.