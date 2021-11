Actualités

Désengagement policier

Un phénomène présent au Québec, selon une étude

Des policiers québécois se retirent de certaines opérations ou vont jusqu’à s’abstenir d’intervenir notamment par crainte de répercussions et de critiques dans l’espace public et dans les médias, conclut une étude réalisée par le Centre de recherche et de développement stratégique de l’École nationale de police du Québec (ENPQ).