(Vancouver) Le corps d’une femme a été retrouvé dans une coulée de boue sur la route 99 près de Lillooet, en Colombie-Britannique, à la suite des précipitations historiques dans la province, a indiqué la GRC.

La police a déclaré que le personnel de sauvetage continuait ses recherches tandis que le service des coroners mène également une enquête.

La sergente Janelle Shoihet a déclaré que le nombre total de personnes disparues et de véhicules égarés n’avait pas encore été confirmé, mais les enquêteurs ont reçu des informations faisant état de deux autres personnes portées disparues.

Elle a dit que d’autres automobilistes ont peut-être été ensevelis dans les coulées de boue.

Mme Shoihet a indiqué que la police demande à quiconque a été témoin de l’évènement ou pense que leur être cher a disparu de contacter la GRC.

Un nouvel ordre d’évacuation a été lancé mardi pour une section de la vallée du Fraser, à Abbotsford.

Un message de la police d’Abbotsford sur les réseaux sociaux indique que tous les résidants vivant dans la prairie de Sumas, jusqu’à la limite de Chilliwack, doivent quitter immédiatement le secteur. Les niveaux d’eau dans cette région montent très rapidement.

Le message sur les réseaux sociaux indique que toute personne qui ne peut pas partir en direction ouest devrait se rendre à l’est jusqu’à Chilliwack et se réfugier à l’école secondaire de l’endroit.

Environnement Canada a indiqué mardi que 20 records de précipitations avaient été établis dimanche, alors qu’une « rivière atmosphérique » traversait le sud de la Colombie-Britannique.

L’est de la vallée du Fraser a été l’une des régions les plus durement touchées : l’agence météorologique indique que Hope, Abbotsford et Agassiz ont toutes reçu au moins 100 mm de pluie le 14 novembre.

Hope, avec 174 mm de pluie, a enregistré le record le plus élevé de la journée, tandis que les 127,3 mm tombés à Agassiz ont battu un record établi en 1896.

Environnement Canada indique qu’entre 11 h samedi et 23 h lundi soir, 24 communautés à travers la province avaient reçu plus de 100 mm de pluie. Agassiz, Chilliwack, le sommet de Coquihalla et Squamish ont reçu plus de 200 mm et Hope 252 mm.

Les équipes de secours se concentrent maintenant sur deux routes de la Colombie-Britannique où des véhicules pourraient avoir été emportés par des coulées de boue lors des pluies torrentielles depuis samedi.

Des témoins ont rapporté avoir vu des véhicules heurtés par la boue à l’ouest de Vancouver sur la route 7, près d’Agassiz dimanche.

Lundi, les conducteurs immobilisés par un glissement sur la route 99 entre Lillooet et Pemberton ont également signalé que des véhicules avaient été engloutis lorsqu’un deuxième glissement s’est produit à environ 40 km au sud de Lillooet.