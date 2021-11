La nourriture servie en CHSLD continue de ne pas être à la hauteur des attentes des résidants, selon un récent sondage mené par le Comité des usagers du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

Ariane Lacoursière La Presse

Sur les 1500 usagers et proches aidants de la région qui ont été sondés par le Comité des usagers en juin 2021, plus du tiers jugent que la nourriture servie en CHSLD est insatisfaisante. Le goût des aliments est critiqué par 34 % des répondants. L’adaptation des repas en fonction des goûts des résidants n’est pas satisfaisante pour 39 % des usagers, et l’information sur les menus n’est pas adéquate non plus pour 33 % des personnes sondées. Seule bonne note : 87 % jugent que les portions sont suffisantes.

Au contraire, l’alimentation en hôpital semble mieux répondre aux goûts des patients. Plus de la moitié des répondants se disent satisfaits de la température des aliments, de l’adaptation en cas d’allergie et de la présentation des repas. Tant en CHSLD qu’à l’hôpital, les services offerts par le personnel au moment des repas semblent appréciés par les usagers. Mais 30 % des résidants de CHSLD jugent que peu d’information leur est donnée sur le contenu de leur assiette.

Impliquer les usagers

Présidente du Comité des usagers du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, Jeannelle Bouffard explique que la majorité des plaintes reçues par son organisme ces dernières années concernaient la piètre qualité de la nourriture. « On s’est dit qu’on allait documenter la situation », dit-elle.

« En CHSLD, les gens ne savent pas ce qu’ils ont dans leur assiette. Ils ne connaissent pas le menu. Leurs goûts ne sont pas toujours considérés. Et le goût des aliments n’est pas toujours agréable », résume-t-elle.

Mme Bouffard dit avoir informé le CIUSSS des résultats du sondage. « On espère qu’il y aura une implication des usagers dans la construction des menus à l’avenir. Pour que l’on tienne compte du goût des aliments. Des particularités culturelles des résidants. On aimerait être associés aux développements futurs », dit-elle.

Mme Bouffard souligne entre autres que les résidants de CHSLD aimeraient plus souvent se faire servir des aliments de saison.

En 2016, le coût moyen d’un repas en CHSLD était d’environ 6,80 $ au Québec. Mais pour Mme Bouffard, les revendications de son groupe ne sont pas budgétaires. « On veut que les usagers soient bien nourris. Que la sécurité alimentaire fasse partie des droits des usagers », dit-elle.

Recruter du personnel

Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal considère que « des améliorations doivent être apportées pour améliorer l’expérience de nos usagers en CHSLD ».

On indique qu’un budget de 1,2 million de dollars a été investi afin de recruter du personnel supplémentaire et « d’ajouter des fruits, des légumes et des collations au menu ».

« Il est essentiel d’impliquer la clientèle dans l’élaboration de nos menus. En vieillissant, les papilles gustatives des personnes âgées se dégradent et il arrive que ce soit accompagné de pertes ou de distorsion du goût. Nous devons donc adapter nos menus en conséquence en assaisonnant autrement la nourriture ou en ajoutant de la couleur à nos menus par exemple », indique Hugo Ouellette, directeur des services techniques du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

Une équipe sera mandatée pour travailler en collaboration avec les résidants pour l’élaboration des menus.