Poursuite civile contre le gouvernement

Un Hells Angels pourra bénéficier de soins spéciaux en détention

Un Hells Angels, qui poursuivait au civil le Procureur général du Québec pour plus de 700 000 $, a obtenu gain de cause devant les tribunaux et pourra obtenir tout l’équipement médical et les soins nécessaires à son handicap physique en détention.