L’heure est au changement pour les femmes et les filles autochtones, estime la Coordination du Québec de la Marche mondiale des Femmes (CQMMF) dans un point de presse tenu au square Cabot, à Montréal.

Mayssa Ferah La Presse

Les femmes et les filles des communautés autochtones sont particulièrement sujettes à être victime de violences et de discriminations, se désole Viviane Michel, présidente de l’association Femmes autochtones du Québec et co-porte-parole à la CQMMF.

« Nous réclamons que la justice s’applique pour qu’elles obtiennent réparation et le respect de leurs droits. »

La CQMMF a mis de l’avant dimanche plusieurs autres revendications pour améliorer la condition des femmes québécoises : une hausse du salaire minimum, une transition écologique porteuse de justice sociale et la mise en place de mesures inclusives tenant en compte la complexité du parcours des femmes immigrantes et racisées.

« Les ravages de la pandémie et des mesures sanitaires sont sans équivoque pour les droits et la sécurité des femmes et particulièrement pour celles vivant à la croisée d’oppressions » soutient Virginie Larivière, co-porte-parole et responsable de l’organisation politique du Collectif pour un Québec sans pauvreté et porte-parole de la CQMMF. Selon elle, le risque de se retrouver en situation de précarité a été exacerbé durant la crise, ce qui rend les femmes encore plus vulnérables.

La question de la pauvreté a toujours fait partie du mouvement féministe et demeure liée à celle des violences faites aux femmes, soutient Virginie Larivière.

La précarité financière des femmes a un impact sur leur capacité à quitter un milieu violent. « On l’a vu cette année plus que jamais. Quand une femme veut quitter un conjoint violent le risque de tomber dans la pauvreté est très grand. Outre les féminicides, il y a un paquet de femmes qui vivent en ce moment des relations toxiques et de la violence conjugale. »

« C’est lourd de sens de se rassembler alors qu’on a 16 féminicides à ce jour-ci au Québec. C’est trop. Ça fait tellement longtemps qu’on répète la même cassette, il faut des mesures concrètes pour les femmes victimes de violences », estime Marie-Andrée Gauthier, coordonnatrice générale du Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec.

Le manque de place en CPE est « un net recul de la capacité des femmes à être autonomes et indépendantes financièrement », note également Mme Larivière.

Chaque fois qu’il y a des enjeux avec les garderies et les CPE, l’inégalité salariale va faire en sorte que c’est souvent la femme qui va quitter son emploi ou diminuer son temps de travail pour garder son enfant. Virginie Larivière, porte-parole de la CQMMF

Des actions citoyennes soulignant cette cinquième Marche mondiale des femmes se tiendront un peu partout au Québec en début d’après-midi.