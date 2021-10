Comme chaque week-end, des opposants aux mesures sanitaires ont manifesté au centre-ville de Montréal. Ils étaient toutefois moins nombreux qu’à l’habitude en ce dimanche ensoleillé.

Mayssa Ferah La Presse

Une vingtaine de personnes ont pris part à un rassemblement sur « l’avenir de la jeunesse » vers 13 h, au coin de la rue Saint-Urbain et du boulevard de Maisonneuve, à Montréal. Ils s’opposent notamment au port du masque et à la vaccination des enfants et adolescents.

PHOTO ANDREJ IVANOV, COLLABORATION SPÉCIALE

Leurs chants et leurs cris de ralliement étaient étouffés par ceux des participants au Grand défi Pierre Lavoie, qui se tenait à quelques mètres plus loin.

La manifestation a pris fin en milieu d’après-midi.