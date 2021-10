Actualités

SPVM

« On essaye une approche différente »

Des policiers plus visibles et plus accessibles : c’est le mandat des nouvelles Équipes de concertation communautaire et de rapprochement (ECCR) déployées par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). La Presse a suivi celle du centre-ville le temps d’une patrouille.