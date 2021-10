Les centres commerciaux, banques et bibliothèques seront-ils ouverts ou fermés ce lundi 11 octobre ? À l’occasion de l’Action de grâce, les horaires de certains établissements feront l’objet de changement.

Florence Morin-Martel La Presse

Ouverts

Les petites épiceries, les marchés publics et les pharmacies demeureront ouverts en cette journée fériée. La majorité des succursales de la SAQ et de la SQDC, les dépanneurs et les stations d’essence le seront également.

Plusieurs centres commerciaux et commerces ouvriront leurs portes à l’occasion de cette journée fériée.

Le Biodôme, le Jardin botanique, le Planétarium et plusieurs musées accueilleront des visiteurs tout au long de la journée.

En ce qui concerne les installations sportives et culturelles, la population est invitée à communiquer directement avec le personnel des lieux en question avant de se déplacer, puisque les horaires varient.

Les écocentres seront ouverts de 8 h à 18 h. Les collectes de déchets et de recyclage demeureront inchangées, à l’exception de celle des résidus verts dans Montréal-Nord, qui sera remise au lendemain.

Le transport en commun demeure fonctionnel, mais selon des horaires modifiés.

Fermés

Les points de services fédéraux et provinciaux comme la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) seront fermés lundi.

Le 11 octobre, les institutions financières demeureront fermées également.

Les bureaux de poste, les maisons de la culture et les bibliothèques n’ouvriront pas leurs portes.