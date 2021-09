L’entreprise affirme que les employés ont été piégés dans la mine Totten, à l’ouest de Sudbury, dimanche, lorsqu’une pelle envoyée sous terre s’est détachée et a bloqué le puits de la mine.

(Sudbury, Ontario) Vingt-sept des 39 mineurs qui étaient piégés sous terre dans le nord de l’Ontario depuis dimanche sont maintenant revenus sains et saufs à la surface, a déclaré mardi le syndicat, alors que l’opération de sauvetage se poursuivait.

La Presse Canadienne

Le Syndicat des métallos a indiqué qu’une équipe de médecins était sur place et examinait les travailleurs à mesure qu’ils émergeaient de la mine. Selon les Métallos, qui représentent 30 des 39 travailleurs coincés, personne n’a été blessé dans l’incident ou dans l’évacuation.

La société Vale, propriétaire de la mine Totten, située à Worthington, près de Sudbury, s’attendait à ce que tout le monde émerge plus tard mardi matin.

La minière affirme que les travailleurs ont été piégés dimanche lorsqu’un godet envoyé sous terre s’est détaché et a bloqué le puits d’accès. L’entreprise a expliqué qu’en conséquence, le « système de transport » vertical dans la mine pour les travailleurs n’était plus disponible.

Vale assure que dans le cadre des procédures normales de l’entreprise, les mineurs sont restés dans des « stations de refuge » souterraines, certaines situées à des profondeurs de 900 à 1200 mètres.

Ils ont ensuite commencé à se frayer un chemin à travers un système d’échelles de secours, indique l’employeur.

« Nous remercions les employés touchés pour leur patience et leur persévérance et les équipes de sauvetage minier pour leur dévouement et leur soutien constants », a déclaré Gord Gilpin, chef de l’exploitation minière pour les activités de Vale en Ontario. « Il s’agit d’un effort d’équipe incroyable. »

Une équipe de sauveteurs avait rencontré les mineurs coincés lundi et les avait préparés pour le long périple vers la surface. « Lorsqu’un tel incident se produit, malheureusement, tout le monde se rassemble », a déclaré Nick Larochelle, président de la section locale 6500 des Métallos.

« Les mineurs se soutiennent mutuellement, les équipes de sauvetage minier hautement qualifiées se réunissent et toute la communauté attend patiemment en priant pour le retour sain et sauf de chacun des 39 mineurs à la surface. »

La mine Totten a débuté ses activités en 2014 ; elle produit du cuivre, du nickel et des métaux précieux. Elle emploie environ 200 personnes.