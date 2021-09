La dernière semaine a été marquée par de nombreux épisodes de fortes pluies au Québec. Plusieurs secteurs ont reçu entre 60 et 80 millimètres de pluie, notamment dans l’ouest et au centre de la province.

La journée a été arrosée pour les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, dimanche, avec le passage d’un important système dépressionnaire.

La Presse Canadienne

En début de journée, Environnement Canada a averti que le système allait balayer l’est du Québec et les Maritimes dans les heures suivantes. Jusqu’à 60 millimètres de pluie étaient attendus pour les secteurs sur sa trajectoire.

Vers 18 h, le bilan provisoire faisait état de 65 millimètres de pluie tombés à Sainte-Jeanne-d’Arc, dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cette petite municipalité était la plus touchée par la pluie abondante à ce moment.

Les municipalités de Baie-des-Sables, Matane et Causapscal ont toutes reçu environ 50 millimètres de pluie, tandis que des accumulations d’environ 30 millimètres ont été enregistrées à Rimouski, Gaspé, Baie-Comeau et Baie-Trinité.

Le système poursuivait sa route vers le nord-est de la province au cours de la soirée. Environnement Canada émettait toujours des alertes de pluie pour de nombreux secteurs du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord vers 20 heures.

Des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres, rappelle Environnement Canada.

La pluie devait cesser en soirée ou au cours de la nuit.

Certaines villes, dont Pontiac et Mont-Laurier, ont reçu plus de 100 millimètres de pluie entre mardi soir et vendredi matin selon Environnement Canada.