PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE

De nombreuses personnalités politiques ont aussi assisté au spectacle. Le premier ministre du Québec, François Legault, et sa femme, Isabelle Brais, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, le ministre des Finances, Eric Girard, la responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, et le candidat à la mairie de Montréal Denis Coderre étaient sur place. Les billets ont été offerts aux travailleurs de la santé grâce à la contribution de Sophie Desmarais (deuxième à partir de la droite sur la photo), marraine d’honneur de la Fondation Jasmin Roy et de l’OM.