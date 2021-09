Le nombre d’enfants attendant d’être pris en charge par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de Montréal continue d’être « extrêmement préoccupant », malgré une légère baisse annuelle du nombre de signalements. Il manque une cinquantaine d’employés pour « répondre à la demande » présentement.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

741. C’est le nombre d’enfants qui sont toujours sur une liste d’attente dans la métropole québécoise, en date de mercredi. De ce nombre, le CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal en compte 406, ce qui représente une baisse par rapport aux 540 jeunes qui s’y trouvaient au mois de juillet dernier. « Ça reste extrêmement préoccupant. On n’a jamais vu des listes d’attente si élevées à Montréal », a soulevé en point de presse la directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS, Assunta Gallo.

Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, lui, constate une « lente hausse » du nombre d’enfants sur ses listes d’attente depuis six mois. L’établissement en compte présentement 335 dans tout son réseau. « Pour ma direction, c’est directement relié au manque de main-d’œuvre. Si tous mes postes étaient remplis, je serais plus que capable de réduire rapidement la liste », a indiqué la directrice de la protection de la jeunesse pour l’Ouest de Montréal, Linda See, en conférence de presse mercredi.

« Un autre problème, c’est que nous avons beaucoup de cas qui arrivent maintenant, avec la rentrée. Mais avec le nombre limité de personnel que j’ai, ils doivent adresser les cas plus urgents immédiatement. Ça fait en sorte que j’ai moins de personnel pour gérer les cas sur la liste d’attente », a renchéri Mme See.

Ensemble, les deux DPJ régionales estiment avoir besoin de 51 travailleurs supplémentaires pour arriver à renverser la tendance. « On met beaucoup d’efforts pour le recrutement, l’attraction et la fidélisation de notre monde. […] C’est une mission de cœur, on cherche des gens passionnés qui aiment travailler avec les gens, les enfants et les familles », a ajouté Mme Gallo. Une vingtaine de présentations ont d’ailleurs été effectuées ces derniers mois dans des milieux universitaires et des cégeps, pour attirer des jeunes.

L’impact sur le moral

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Assunta Gallo, directrice de la protection de la jeunesse au CIUSSS Centre-Sud

Ces derniers mois, dans la foulée de cas très médiatisés-à Granby notamment-, de la commission Laurent et de la « réforme en profondeur » de la DPJ promise par Québec, « certains commentaires ont affecté le moral des troupes », a reconnu Mme Gallo. « Ce n’est pas tant la critique qui blesse, mais l’absence de contrepartie, soit la mise en valeur des innombrables réussites », dit-elle

Est-que ça se peut que comme intervenant, on peut devenir plus protectionniste ? Oui, parce qu’on a peur et qu’on on ne veut pas prendre une mauvaise décision. Mais les intervenants ne prennent pas ces décisions seuls. Ils ont toujours un soutien clinique, et prennent les décisions avec un gestionnaire. Assunta Gallo, directrice de la protection de la jeunesse au CIUSSS Centre-Sud

On constate par ailleurs une forte hausse des signalements pour des « mauvais traitements psychologiques » à Montréal, qui sont passés de 1654 à 1821 en seulement un an. C’est la troisième année que cette catégorie augmente, mais la hausse est « beaucoup plus prononcée » cette fois. Et selon les autorités, 75 % de ces cas représentent des enfants qui sont « exposés à la violence conjugale ».

« C’est quand même grave et majeur », a d’ailleurs réagi Assunta Gallo, en rappelant que cinq des 14 féminicides présumés survenus au Québec cette année se sont produits à Montréal.

« On est en train de faire une analyse approfondie pour mieux comprendre tout ça et s’y attarder comme point de départ à la prévention. On n’arrive pas à un féminicide un jour, on ne se réveille pas un matin et c’est une situation qui arrive. Il y a tout un cycle et ça s’aggrave. On est tous collectivement responsables de venir en aide à ces enfants et à ces femmes », a-t-elle illustré.

Données brutes

Selon les données présentées mercredi, un total de 15 973 signalements ont été traités à Montréal en 2020-2021. Il s’agit d’une baisse de 3,1 % par rapport à l’an dernier, alors que la DPJ avait traité 16 485 signalements. Cette année, 7330 appels ont été « retenus », au sens qu’ils ont engendré une intervention, contre 7334 l’an dernier. Plus de 8643 n’ont donc pas été retenus ; l’an dernier, ce chiffre était de 9151.

Dans la métropole cette année, toutefois, un peu plus de 1430 adolescents ont reçu des services de la DPJ, ce qui constitue une baisse marquée de 12 %.

Au niveau provincial, la même tendance s’observe : environ 117 000 signalements ont été traités, soit « 323 situations d’enfant signalées par jour ». Il s’agit d’une très légère diminution par rapport à 2019-2020. Les équipes à travers le Québec ont retenu 44 278 de ces signalements, une hausse annuelle de 2,7 %.