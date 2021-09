Chroniques

Voter, c’est comme se matcher

Si on résume, le 15 août dernier, le premier ministre Trudeau s’est rendu à Rideau Hall pour demander à la gouverneure générale, en anglais, de dissoudre le Parlement. Parenthèse : c’est quand même drôle, cette expression, dissoudre le Parlement. On ne congédie pas le Parlement. On ne renvoie pas le Parlement. On ne ferme pas le Parlement. On ne détruit pas le Parlement. On le dissout. Comme une pastille de Polident. Question de nettoyer le dentier du pays. Le dentier, c’est nous. Le peuple. Édenté jusqu’au prochain Parlement. Fin de l’analogie.