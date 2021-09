Chroniques

Mon cher Travail, c’est à ton tour…

Lundi, c’est la fête du Travail, la célébration la plus paradoxale de l’année. On fête le travail en prenant congé. C’est comme si, à la Saint-Valentin, la fête des amoureux, on se faisait une soirée entre chums. C’est comme si, à la fête des Mères, on brunchait avec son amant. C’est comme si, à la fête nationale du Québec, on chantait du country en Alberta.