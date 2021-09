(Montréal) La nouvelle Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA) dont la création a été annoncée au début du mois d’août par la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, effectue depuis ce matin ses premières perquisitions depuis son entrée en opération.

Daniel Renaud La Presse

Les enquêteurs de l’EILTA, composée pour le moment d’enquêteurs de la Sûreté du Québec et du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), mènent deux perquisitions à Mercier et à Kahnawake, celle-ci étant réalisée avec la collaboration des Peacekeepers.

Selon nos informations, des armes à feu et des stupéfiants auraient été saisis. On ignore s’il s’agit de perquisitions en cours d’enquête et si des arrestations seront faites ou non. L’enquête, qui est toujours active, a débuté il y a peu de temps, au mois d’août, après la création de l’EILTA, à la suite d’une information du public, indique un communiqué de la SQ.

L’EILTA est née de la fusion de l’Équipe de lutte au trafic d’armes (ELTA) du SPVM et d’une section d’enquêteurs de la SQ spécialisés dans la lutte aux armes à feu.

La ministre Guilbault a annoncé la création de l’EILTA dans la foulée des évènements de coups qui surviennent quasi-quotidiennement dans le Grand Montréal et même ailleurs au Québec, en particulier depuis le début de l’année, selon un expert de l’Équipe nationale de soutien à l’application de la loi sur les armes à feu (ENSALA) — dirigée par la Gendarmerie royale du Canada, Marc-André Dubé, qui a témoigné récemment en cour.

Pour joindre Daniel Renaud, composez-le 514 285-7000, pote 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.