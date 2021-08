À partir de ce soir, les voyageurs canadiens ne doivent pas observer de quarantaine à leur arrivée en Angleterre. Ils doivent cependant effectuer un test dans les trois jours précédant leur départ et un second deux jours après leur arrivée.

(Londres) Le gouvernement britannique a annoncé jeudi exempter de quarantaine les voyageurs venant du Canada.

Agence France-Presse

À partir de 23 h (heure du Québec), le Canada, le Danemark, la Finlande, le Liechtenstein, la Lituanie, la Suisse et les Açores seront ajoutés à la liste verte de pays établie par le gouvernement, « car le risque que les voyages en provenance de ces pays pose pour la santé publique au Royaume-Uni est faible », a indiqué le ministère des Transports.

Pas de quarantaine, mais deux tests PCR

Concrètement, cela signifie que les voyageurs venant de ces pays ne doivent pas observer de quarantaine à leur arrivée en Angleterre. Ils doivent cependant effectuer un test dans les trois jours précédant leur départ et un second deux jours après leur arrivée.

La Thaïlande et le Monténégro sont quant à eux ajoutés à la liste rouge à partir de lundi, en raison de « l’augmentation des cas » dans ces deux pays et « des niveaux de surveillance génomique plus faibles » que dans d’autres pays, ce qui ne permet pas d’identifier « facilement » des variants préoccupants.

Cette mesure qui consiste à interdire les arrivées de ces pays, ne s’applique pas aux ressortissants britanniques et irlandais, ni aux personnes résidant au Royaume-Uni qui peuvent encore regagner le Royaume-Uni, mais devront observer une quarantaine de dix jours à l’hôtel, à leurs frais, et effectuer un test avant leur départ et deux tests après leur arrivée, également payants.

La pandémie a fait plus de 132 000 morts au Royaume-Uni, où environ 30 000 nouvelles contaminations sont enregistrées chaque jour.

Les règles fixées par le gouvernement britannique ne concernent que l’Angleterre, mais les gouvernements locaux des autres parties du Royaume-Uni (Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord) adoptent généralement les mêmes mesures.