Afghanistan

Un Canadien coincé à Kaboul inquiet

« Mes frères, mes neveux et moi, on pourrait mourir. On ne peut pas sortir et prendre ce risque. Ils vont voir mon passeport canadien. C’est une question d’heures », s’inquiète Qasim Popal, un Canadien coincé à Kaboul en quête d’aide immédiate pour quitter le pays tombé aux mains des talibans.