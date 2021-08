Le projet minier Nouveau Monde Graphite a annoncé du dynamitage dans deux périmètres de Saint-Michel-des-Saints, du 9 au 16 août, pour ouvrir sa route d’accès. Si la minière enjoint à la population d’éviter les lieux, une coalition de citoyens craint pour la sécurité des villégiateurs et demande l’arrêt des travaux.

Lila Dussault La Presse

Interrompre les opérations de dynamitage jusqu’à ce que des mesures de sécurité appropriées soient prises : voilà une demande faite par la Coalition des opposants au projet minier en Haute-Matawinie (COPH) dans une lettre envoyée dimanche au ministère de l’Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques.

Le périmètre à risque, d’une longueur de 1,4 kilomètre et de 600 mètres de largeur, « chevauche de nombreux sentiers régulièrement empruntés par des villégiateurs, des marcheurs, des vélos de montagne et des VTT », indique la COPH dans un communiqué publié lundi. Les risques des accidents liés au dynamitage (projectiles de roches, nuages toxiques, ondes de choc, contamination des eaux, impacts reliés au bruit, aux vibrations et aux poussières) sont rares, mais bien réels, précise Ugo Lapointe de l’organisme MiningWatch.

PHOTO FOURNIE PAR LA COPH Zones de sautages ciblés et périmètre à risque pour ouvrir la route d’accès pour la minière Nouveau Monde Graphite, à Saint-Michel-des-Saints. La carte a été envoyée par courriel par Nouveau Monde Graphite à la COPH le 5 août.

Respecter le périmètre à risque

La COPH a été avisée du début des activités de dynamitage par un courriel d’Isabelle Levasseur, responsable aux relations à la communauté de Nouveau Monde Graphite, le 5 août dernier. « Il est important que personne ne soit présent sur le “périmètre à risque”, peut-on lire dans le courriel. Le projet mettra en place des gardes-barrières pour assurer la protection du périmètre, mais la nature du secteur comporte énormément d’accès à couvrir », ajoute Isabelle Levasseur. Elle encourage la COPH à partager l’information.

Nouveau Monde Graphite a aussi annoncé le début des travaux sur sa page Facebook le 7 août. « ​​Combien de personnes auront vu cette mise en garde ? », s’inquiète May Dagher, de la COPH.

Un protocole sécuritaire, selon NMG

Du côté de Nouveau Monde Graphite, Julie Paquet, vice-présidente des communications, affirme que les activités sont sécuritaires : « On ne prendra pas de risque si on évalue que c’est dangereux », soutient-elle.

Dans un courriel transmis à La Presse, elle précise que le dynamitage prévu est considéré de faible ampleur et que « la procédure d’appel, d’alertes sonores et de contrôle s’applique avant tout sautage ». Par ailleurs, le sous-traitant spécialisé en forage et sautage pour ces travaux « opère avec les permis des autorités fédérales et provinciales ».