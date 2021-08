(Ottawa) Le gouvernement Trudeau rallie une autre province à son plan de création d’un réseau national de garderies à 10 $. Avec l’adhésion du Manitoba, lundi, le nombre total de provinces et territoires à adhérer au projet passe à sept.

Mélanie Marquis La Presse

Le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, a annoncé lundi à Winnipeg qu’une entente était intervenue avec le gouvernement de Brian Pallister – qui est loin d’être un allié des libéraux de Justin Trudeau. L’accord prévoit le versement de 1,2 milliard de dollars sur cinq ans et permettra, en 2023, de fixer à une moyenne de 10 $ par jour des places de garderie réglementées.

Cette entente est la septième à intervenir entre le gouvernement fédéral, à l’aube d’une campagne électorale qui pourrait être déclenchée dans les prochains jours. Le Québec, la Colombie-Britannique, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et le Yukon ont tous dit oui au projet. Ensemble, ils représentent environ 44 % de la population canadienne.

Le grand absent, à ce jour, demeure sans contredit l’Ontario, où se trouve quelque 39 % de la population canadienne, et où les services de garde sont les plus onéreux au pays. Selon une étude réalisée par le Centre canadien de politiques alternatives, le prix mensuel médian d’une place en garderie est de 1578 $ à Toronto, contre 181 $ au Québec.

IMAGE TIRÉE DU BUDGET 2021 DU GOUVERNEMENT DU CANADA Frais médians mensuels bruts d’une place en garderie d’une ville à l’autre au Canada

En coulisses, à Ottawa, on indique que les négociations se poursuivent avec le gouvernement de Doug Ford. Le cabinet du ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, dit la même chose. « L’Ontario négociera une bonne entente pour les parents ontariens – une entente qui offrira aux familles qui travaillent fort des options de garde d’enfants sûres, abordables et flexibles », a écrit sa porte-parole, Caitlin Clark.

« Nous veillerons à ce que les parents aient accès à des services de garde qui répondent à leurs besoins, dans leurs communautés, tout en veillant à ce que le financement fédéral soit durable pour offrir des services de garde abordables à long terme », a-t-elle ajouté dans un courriel, accusant le précédent gouvernement libéral de l’Ontario d’être responsable des coûts élevés des places en garderies dans la province.

Le chef conservateur Erin O’Toole a déjà annoncé qu’il désapprouvait le plan de 30 milliards de dollars sur cinq ans contenu dans le budget déposé en avril dernier par la ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland. Avant lui, l’ex-premier ministre Stephen Harper avait fait passer à la trappe le réseau pancanadien de garderies qu’avait proposé Paul Martin, alors premier ministre, pendant la campagne électorale de 2004.

L’Alberta furieuse

Le premier ministre Justin Trudeau a pris une pause de ses vacances pour annoncer, jeudi dernier, aux côtés de son homologue québécois François Legault, une entente prévoyant le versement de 6 milliards de dollars sur cinq ans pour renforcer le réseau des centres de la petite enfance (CPE) au Québec. Un chèque comme celui-ci, le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, en réclame un.

« Le Québec a obtenu l’entente que le gouvernement fédéral a rejeté pour l’Alberta », s’est choqué le premier ministre conservateur vendredi passé. « Alors nous avons une question pour le premier ministre Trudeau : pour quelle raison les parents et les enfants du Québec sont plus importants pour votre gouvernement que les parents et les enfants de l’Alberta ? », a-t-il ajouté en marge d’une annonce à Red Deer.