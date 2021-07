Actualités

Ottawa songe à permettre davantage de pesticides dans les petits fruits

Les petits fruits importés et produits au pays pourraient contenir jusqu’à sept fois plus de résidus d’insecticides et de fongicides, selon une proposition de Santé Canada. Les spécialistes consultés par La Presse soutiennent que les consultations publiques de l’agence fédérale manquent de transparence, en plus d’aller à l’encontre des efforts des agriculteurs pour diminuer leurs quantités de pesticides.