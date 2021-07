Des entraves majeures parsèmeront l’autoroute Bonaventure et l’échangeur Saint-Pierre au courant de la fin de semaine. Mobilité Montréal invite les automobilistes à éviter ces secteurs et à prévoir leurs déplacements.

Coralie Laplante La Presse

L’autoroute 10 sera complètement fermée entre la rue Wellington et le pont Victoria, de 23 h vendredi à 8 h samedi. Un détour pourra être emprunté via la rue Wellington pour les conducteurs en direction du pont Samuel-De Champlain, et via la sortie 2 pour les personnes en route vers le centre-ville.

Deux voies sur trois de l’autoroute Bonaventure seront aussi fermées dans les deux directions de 8 h samedi à 5 h lundi, entre la rue Wellington et le pont Victoria.

En ce qui concerne l’échangeur Saint-Pierre, la bretelle en provenance de l’autoroute 20 Ouest à la route 138 Ouest sera inaccessible de 23 h 59 vendredi à 5 h lundi. Les automobilistes seront invités à faire un détour par la sortie 63.

CARTE MINISTÈRE DES TRANSPORTS Entrave à l'échangeur Saint-Pierre (A-20 / R-138) lors de la fin de semaine.

Ensuite, deux voies seront ouvertes par direction sur le pont Louis-Bisson entre Montréal et Laval cette fin de semaine.

Une nouvelle phase de fermetures s’amorcera aussi dimanche sur le pont, jusqu’au mois de novembre. Deux voies seront accessibles en direction nord et quatre voies en direction sud de 5 h à 9 h, et l’inverse sera en vigueur de 14 h à 20 h. En dehors de ces plages horaires, trois voies seront ouvertes dans chaque direction.

L’entrée des boulevards Henri-Bourassa et Gouin pour autoroute 13 Nord sera fermée du 25 juillet jusqu’à novembre. Cependant, l’entrée sera accessible lors des heures de pointe les jours de semaine, de 14 h à 21 h.

La sortie 92 et l’entrée de la rue Ampère sur l’autoroute 20 ouest, à Boucherville, seront d’ailleurs barrées de 22 h vendredi à 5 h lundi.

Sur l’autoroute 40, une voie sur trois sera fermée en direction est et sur la voie de desserte à la hauteur du pont d’étagement du boulevard Lacordaire.

Enfin, l’autoroute 25 Sud entre la sortie 5 et l’entrée de l’avenue Souligny/rue Tellier sera inaccessible de 23 h vendredi à 7 h 30 samedi, ainsi que de 23 h dimanche à 5 h lundi. Par défaut, l’entrée de la rue Sherbrooke sera barrée.