Santé

Hôpital de Saint-Eustache

Les soins intensifs forcés de réduire leur capacité d’accueil

Quatre des dix lits de l’unité des soins intensifs de l’hôpital de Saint-Eustache n’accueillent plus de patients depuis jeudi après-midi. Cette réduction s’explique par le manque de personnel en raison de congés préventifs et de maladie, a indiqué le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides. Les hôpitaux de la région traversent une tempête, selon le Dr Gilbert Boucher.