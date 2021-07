Le Conseil de presse rejette l’essentiel du contenu de trois plaintes déposées contre La Presse, retenant toutefois un sous-grief d’information inexacte dans l’un des trois dossiers concernés.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Le grief pour discrimination de Daniel Bélanger concernant la chronique de Patrick Lagacé « Les vieux, les malades les plus contagieux », publiée à la fin du mois d’avril 2020, est rejeté.

M. Bélanger déplorait notamment que le chroniqueur ait fait preuve de discrimination envers les personnes âgées. Or, le Conseil de presse juge plutôt que M. Lagacé indique « clairement qu’il s’inquiète » pour les usagers vulnérables en milieu de soins. « Loin d’attiser la haine ou la violence envers ceux-ci, le chroniqueur en appelle plutôt à la protection des plus vulnérables », statue-t-on.

Les griefs d’informations inexactes et incomplètes de Stéphane Boucher contre les journalistes Tristan Péloquin et Louis-Samuel Perron pour leur article « Interdiction des armes d’assaut : le lobby proarmes contre-attaque » – initialement publié à la fin de mai 2020 – sont aussi rejetés.

« Le plaignant interprète les propos des journalistes, qui ne rapportent pas que l’article du décret vise exclusivement les lance-roquettes et lance-mortiers », et « leur utilisation de l’expression “armes militaires” reflète bien l’esprit du règlement puisque les armes visées ont bien été conçues pour un usage militaire ou paramilitaire », explique le jury du Conseil à ce sujet, dans sa décision.

Ce dernier retient partiellement une plainte contre la chroniqueuse Isabelle Hachey, concernant sa chronique « Ruée vers un remède miracle… ou mirage », publiée en avril 2020. Un seul grief est retenu, soit celui d’information inexacte, au sujet de l’expression « rupture totale » pour qualifier la relation entre le Dr Didier Raoult et la communauté médicale française. Le Conseil de presse « rejette en revanche l’ensemble des autres griefs, dont ceux d’informations incomplètes, de confusion dans l’identification des genres, de sensationnalisme et de discrimination ».

Cinq plaintes retenues, trois rejetées

Au total, cinq plaintes ont été retenues, et trois rejetées. L’une des plaintes concernait la chroniqueuse du Journal de Montréal Denise Bombardier et son texte « Enfants anxieux ? Normal… », paru en janvier 2020. Un grief de discrimination a été retenu pour l’usage du terme « travelo », un mot « chargé et méprisant » qui véhicule un préjugé selon lequel la « présence de drags serait néfaste pour le développement des enfants ».

Les plaintes d’informations inexactes, de sensationnalisme et de discrimination à l’endroit de l’animateur Jeff Fillion, du réseau CHOI 98,1 Radio X, ont été rejetées. Le Conseil juge entre autres qu’affirmer que les personnes « très grosses » sont plus à risque, dans le contexte de la COVID-19, « ne fait pas preuve de grossophobie, puisque l’obésité est un facteur de risque largement reconnu par la science ».

Une plainte contre le chroniqueur Éric Duhaime et le site Urbania, concernant la chronique « La peste Camus », a été retenue pour information inexacte. Cependant, le Conseil « rejette le grief d’information incomplète au sujet d’une perception du chroniqueur à l’endroit de M. Camus, car même si la plaignante souhaitait que le chroniqueur développe davantage son argumentaire, il n’a omis aucune information essentielle à la compréhension de son sujet ».

Enfin, les membres du Conseil ont retenu un grief de discrimination contre le chroniqueur Luc Lavoie concernant l’incitation à la violence. En février 2020, M. Lavoie avait lancé sur les ondes du 98,5 FM : « Un coup de 45 entre les deux yeux, tu réveilles, mon homme ! Ou tu t’endors pour longtemps », dans la foulée des barrages à Kahnawake et à Saint-Lambert.