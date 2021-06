Si de nombreux commerces ferment leurs portes le 24 juin à Montréal et partout au Québec, d’autres installations ou services essentiels restent ouverts. En voici un bref résumé, pour vous aider à vous y retrouver.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Épiceries, restos, etc.

Comme c’est le cas chaque année pour donner un répit aux employés, des épiceries et autres commerces de proximité pourraient choisir de fermer leurs portes pendant la journée de jeudi, qui est fériée. À l’inverse, bien des pharmacies et petits commerces d’alimentation resteront ouverts. Les restaurants et les bars, eux, devraient être ouverts en forte majorité, d’autant que le Canadien affrontera les Golden Knights de Las Vegas ce jeudi soir, lors du sixième match de la série demi-finale entre les deux équipes. Une forte présence policière sera par ailleurs assurée au centre-ville de Montréal, a déjà confirmé le SPVM.

Services municipaux

À Montréal, comme dans la plupart des municipalités du Québec, les écocentres resteront ouverts selon l’horaire actuel, de 8 h à 18 h tous les jours. Pour les installations sportives et culturelles, la Ville invite la population « à communiquer directement avec le personnel des lieux avant de se déplacer », car l’horaire peut varier en fonction de chacun des arrondissements. Chose certaine : le Biodôme, le Jardin botanique et le Planétarium seront accessibles durant toute la journée. L’Insectarium, lui, est toujours fermé pour cause de travaux en cours. Les Bureaux Accès Montréal (BAM) et les comptoirs de permis sont toutefois fermés, tout comme les comptoirs de service et les salles d’audience de la Cour municipale.

Transport collectif

La plupart des opérateurs modifieront leurs horaires durant la journée de samedi. C’est le cas de la Société de transport de Montréal (STM), qui invite les usagers à planifier ses déplacements en bus notamment sur son site. Le métro demeure aussi en service, mais l’attente pourrait être plus longue. Exo, de son côté, a déjà avisé sa clientèle que « des horaires spéciaux » seront offerts. Pour les trains de banlieue, ce sera l’horaire du dimanche qui s’appliquera ; aucun train ne passera donc sur les lignes Mascouche, Mont-Saint-Hilaire ou Candiac. Pour les bus, ce sera le service du samedi. À Laval et à Longueuil, on opérera selon l’horaire du dimanche, tout comme à Québec, pendant qu’à Sherbrooke, c’est le service du samedi qui primera.

Collecte des déchets

En règle générale, les collectes, que ce soit les ordures ménagères, les matières recyclables ou encore les résidus alimentaires, sont maintenues selon l’horaire habituel, autant le 24 juin que le 1er juillet. On compte toutefois certaines exceptions. À Montréal, par exemple, la collecte des ordures ménagères et des résidus alimentaires est annulée dans Ville-Marie ce jeudi, sans pour autant être reportée au lendemain.

Autres services

Postes Canada suspendra la plupart de ses activités, dont la livraison et la collecte du courrier à travers le Québec le 24 juin. Certaines institutions muséales, dont le Musée des beaux-arts, restent ouvertes, tout comme les stations-service et dépanneurs. Les bibliothèques municipales, les banques, ainsi que les succursales de la Société des alcools et celles de la Société québécoise du cannabis (SQDC), seront toutefois fermées, tout la Société de l’assurance automobile (SAAQ) et la plupart des points de vente du gouvernement québécois.