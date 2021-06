Justice et faits divers

Agresseur d’enfants récidiviste

« Il cherche à gagner du temps », s’indigne la Couronne

Un agresseur d’enfants récidiviste qui fait traîner son dossier depuis six ans pour éviter une peine à durée « indéterminée » assure n’avoir plus de pensées « déviantes » grâce à ses médicaments. Ponctué d’apitoiements, de regrets et de détails sordides, le témoignage de Steve Hurdle a permis lundi une rare incursion dans la tête d’un pédophile.