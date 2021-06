(Ottawa) L’un des récents partenaires de golf de l’ancien chef d’état-major de la Défense, Jonathan Vance, peut donner des ordres aux plus hauts responsables de la police militaire.

La Presse Canadienne

Ce lien entre le vice-chef d’état-major, le lieutenant-général Mike Rouleau, et la police militaire, a été signalé dans un rapport parfois cinglant sur le système de justice militaire par le juge à la retraite de la Cour suprême, Morris Fish.

Dans ce rapport, M. Fish notait que la loi adoptée en 2013 donnait au commandant en second des Forces armées canadiennes le pouvoir de donner des ordres à la police militaire en matière d’enquête.

Selon lui, ce lien représente une menace pour l’indépendance des enquêtes militaires et devrait être aboli.

Le rapport du juge Fish a été publié le 1er juin, un jour avant les révélations de certains médias voulant que le général Rouleau et le commandant de la Marine royale canadienne, l’amiral Craig Baines, eussent joué au golf avec le général Vance.

Ce dernier fait l’objet d’une enquête de la police militaire pour des allégations d’inconduite sexuelle.

Le cabinet du ministre de la Défense Harjit Sajjans a qualifié cette rencontre sociale d’inacceptable. Le ministre devrait s’entretenir avec le chef d’état-major de la Défense par intérim, le lieutenant-général Wayne Eyre, à ce sujet.

On ignore si le général Rouleau a donné des instructions concernant des enquêtes de la police militaire. Le cabinet et le ministère n’ont pas répondu aux questions à ce sujet. Ils ont refusé de dire si le gouvernement pensait éliminer cette disposition de la loi dénoncée par le juge Fish.

Cette recommandation ne figurait pas parmi celles dont le gouvernement et le ministère avaient promis la mise en œuvre immédiate à la suite de la publication du rapport. Mais le cabinet de M. Sajjan dit qu’elle a été approuvée en principe.

« Nos membres et nos employés méritent des institutions auxquelles ils peuvent faire entièrement confiance. Nous sommes en train d’élaborer des réformes qui renforciront la confiance de nos membres dans le système judiciaire militaire », a déclaré un porte-parole du ministre, Todd Lane, dans un courriel.

Le juge Fish a aussi recommandé que le grand prévôt soit nommé par le conseil des ministres et qu’il dépende entière du ministre de la Défense plutôt que du chef d’état-major.

Jonathan Vance aurait entretenu une liaison continue avec une subalterne, la major Kellie Brennan, qui a commencé en 2001 et s’est poursuivie même après qu’il est devenu chef d’état-major en 2015.

Il lui est aussi reproché d’avoir transmis un courriel obscène à une militaire beaucoup plus jeune que lui en 2012.

L’ancien numéro un des Forces armées a toujours nié avoir commis tout acte répréhensible en rapport avec les allégations.

Charlotte Duval-Lantoine, une experte de l’Institut canadien des Affaires mondiales sur les inconduites sexuelles au sein de l’armée, dit que si le général Rouleau a effectivement le pouvoir d’intervenir dans une enquête militaire, cette rencontre sportive avec Jonathan Vance est troublante.

« Dans un premier temps, je me disais qu’il s’agissait encore une fois d’un officier supérieur qui ne se comportait pas de manière conforme avec le message véhiculé par l’armée, juge-t-elle. Au second regard, on y voit un sérieux conflit d’intérêts. Rouleau peut intervenir dans l’enquête. L’a-t-il fait ? Un simple doute peut miner l’entière crédibilité des résultats de l’enquête, quel que soit ce résultat. »

Le premier ministre Justin Trudeau a refusé de commenter directement la situation lors de sa conférence de presse à l’issue du Sommet du G7. « Ces deux hommes [Vance et Rouleau] devront répondre à ces questions eux-mêmes, a-t-il lancé. Je sais que le ministre de la Défense suit la situation avec le chef d’état-major intérimaire ».

Dans une déclaration, le ministère de la Défense reconnaît la gravité de la situation. « Nous allons obtenir plus d’informations et des avis afin de déterminer les prochaines étapes à suivre dans ce dossier. »