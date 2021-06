Chroniques

La gifle

Mardi, 13 h 15. Le président de la République française, Emmanuel Macron, quitte le lycée hôtelier de Tain-L’Hermitage, dans la Drôme. Il voit un petit attroupement de badauds, à l’extérieur. De façon spontanée, il fait arrêter son convoi, sort de sa voiture et va au pas de course à la rencontre des électeurs. L’entourage est pris de court. C’est qu’il est en forme, le chef d’État, avec son allure de Tintin. Arrivé devant le groupe, il amorce son bain de foule et reçoit une gifle en plein visage du premier venu salué. On entend le cri des royalistes : « Montjoie, Saint-Denis ! » Dans la contrée tricolore, même les paumés connaissent leur histoire. Le service de sécurité se jette sur l’agresseur et son compagnon, pendant que Macron continue de serrer des mains.