Une boisson énergisante fabriquée en Europe et dont l’un des fondateurs et propriétaires est un Hells Angel de la Suisse est vendue au Québec depuis huit mois, a appris La Presse.

Daniel Renaud

La Presse

La boisson, appelée Eighty-One Powerdrink, serait, selon le site d’Eighty-One Canada inc., vendue dans 110 commerces au Québec, principalement dans les régions du Centre-du-Québec, de Lanaudière, de la Mauricie, de Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale et de l’Estrie.

Selon des sources, l’automne dernier, deux Hells Angels du Québec auraient rencontré le patron d’Eighty-One Canada inc. pour imposer une taxe sur chaque cannette vendue. Le propriétaire, André Badat, et son principal distributeur nient verser une telle ristourne.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’EIGHTY-ONE POWERDRINK Canette de la boisson appelée Eighty-One Powerdrink

La traduction d ’eighty-one en français est quatre-vingt-un. Écrit en chiffre, le nombre 81 est associé aux Hells Angels dans le monde criminel, car il représente la huitième et la première lettre de l’alphabet, H et A.

L’image du produit est un crâne humain alors que le logo des Hells Angels est une tête de mort ailée. Les couleurs de la cannette sont le rouge, le blanc et le noir, souvent associés aux Hells Angels.

La boisson Eighty-One Powerdrink a été créée en Suisse en 2014, et un ancien fermier du Québec a enregistré la société Eighty-One Powerdrink Canada et vend la boisson énergisante au Québec depuis l’automne dernier.

Sur le site du Registre de commerce de la Suisse, il est écrit que le président du conseil d’administration d’Eighty-One Switzerland AG est Ronald Rohner. Les noms de deux autres administrateurs apparaissent : Peter Heeb et Dieter Wehrli.

Peter Heeb, qui se fait également appeler Pit Heeb, est le président de la section des Hells Angels de Riverside, en Suisse.

Il a été interrogé dans quelques reportages et a été cité dans des articles, écrits surtout en allemand, portant sur Eighty-One Powerdrink ou sur des évènements impliquant des motards, entre autres un incendie criminel qui a éclaté dans un local des Hells Angels de la Suisse en 2015.

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Sur sa photo de profil Facebook, l’un des propriétaires et fondateurs d’Eighty-One Switzerland, Peter Heeb, est assis sur une moto Harley-Davidson sur laquelle on peut voir un autocollant des Hells Angels, avec le symbole 1 %, sous sa cuisse.

Sur sa page Facebook, Heeb se présente comme le propriétaire et fondateur d’Eighty-One Powerdrink. En janvier 2020, il a annoncé l’arrivée de la boisson énergisante au Canada et a publié une photo d’un dépanneur de Berthierville où l’on pouvait maintenant s’en procurer en novembre dernier.

Peter Heeb signe également des publications sur la page Facebook d’Eighty-One Powerdrink, et annonce, entre autres, l’inauguration de locaux en Angleterre et l’arrivée prochaine de nouvelles versions moins caloriques de la boisson.

En Europe, Eighty-One Powerdrink commandite, entre autres, des équipes de hockey et de soccer, des pilotes de moto et l’écurie de F1 Sauber-Alfa Romeo. La marque Eighty-One apparaît sur les voitures et sur les combinaisons des pilotes, dont Kimi Räikkönen.

Au moment d’écrire ces lignes, M. Heeb n’avait pas répondu aux questions de La Presse.

« Mon entreprise n’a rien à voir avec le club [les Hells Angels]. Seules trois personnes détiennent les droits de marque », avait répondu Heeb à un journaliste du média 20 minuten qui l’a interrogé sur la commandite d’un pilote de courses de moto en 2016.

Le troisième administrateur d’Eighty-One Switzerland, Dieter Wehrli, quant à lui, a déjà été cité dans un article d’un média européen datant de 2012 en tant qu’administrateur de la société Red & White Immobilier AG, décrite comme étant liée aux Hells Angels locaux.

Le patron rejette tout lien

Eighty-One Canada inc. a été immatriculée au Québec en mai 2016. L’adresse de l’entreprise est le 4e Rang Est, à Warwick, dans le Centre-du-Québec, et son président et unique actionnaire est André Badat.

« Je suis allé à Daytona [en Floride] en 2015 pour un évènement de motocyclettes. Un ami à moi a fait un record du tour du monde en moto. La boisson a été présentée sur place. Ils cherchaient un représentant pour le Canada. Je leur ai dit que j’étais capable. Avant, j’étais cultivateur. J’ai vendu ma ferme à mon gars et j’ai mis mon argent là-dedans, car j’ai pensé que je ferais un bon business avec ça », a expliqué M. Badat.

Celui-ci a dit connaître Peter Heeb, mais a ajouté ne pas savoir s’il était membre des Hells Angels en Suisse. Il a déclaré n’avoir aucun lien avec les Hells Angels au Québec et ne pas leur avoir demandé la permission pour vendre le produit.

Son nouveau distributeur, David Blanchette, qui possède une entreprise de distribution à Drummondville, a de son côté expliqué que leur principal interlocuteur en Europe est un représentant d’Eighty-One Powerdrink en Angleterre, et il a lui aussi rejeté tout lien avec les Hells Angels.

Toutefois, diverses sources ont indiqué à La Presse que l’automne dernier, deux Hells Angels québécois de la section South se sont rendus à Warwick pour rencontrer les patrons d’Eighty-One Powerdrink Canada et leur demander une ristourne d’une dizaine de sous par cannette vendue, équivalente à environ 4 % des ventes, ce que MM. Badat et Blanchette nient avec vigueur.

On n’est pas en lien avec les Hells Angels et de loin, et aucune ristourne ne sera tolérée, sinon je m’en vais. Je ne veux pas être dans le crime organisé et m’embarquer dans des problèmes. Je veux juste gagner ma vie, avancer et promouvoir le produit. David Blanchette, distributeur d’Eighty-One Powerdrink

La Presse a toutefois souligné aux deux hommes qu’un individu qui fait beaucoup de publicité au Québec pour Eighty-One Powerdrink sur les réseaux sociaux aurait gravité autour de clubs subalternes des Hells Angels, selon des sources.

« Ce n’est pas un distributeur, c’est mon meilleur client. Il m’achète des caisses et les revend plus cher dans son bout, parce qu’on n’est pas encore là-bas », a expliqué M. Blanchette.

Lettre de Santé Canada

Eighty-One Canada a soumis une demande pour obtenir une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire (LAMT) de boisson énergisante contenant de la caféine à Santé Canada en juin 2019. Elle a obtenu la lettre le 15 janvier dernier, à la suite d’un examen de sécurité et d’efficacité du produit.

Un porte-parole de Santé Canada a expliqué à La Presse que les LAMT pour tous les aliments supplémentés, incluant la boisson énergisante Eighty-One, arriveront à échéance le 31 décembre prochain, puisqu’ils seront alors soumis à un cadre de surveillance réglementaire permanent.

« Santé Canada n’a connaissance d’aucun lien possible entre Eighty-One Canada inc. et des organisations criminelles. Une vérification des antécédents n’est pas requise pour la délivrance d’une LAMT. Toute personne ayant des renseignements concernant une activité criminelle devrait communiquer avec les autorités compétentes », a ajouté le porte-parole de Santé Canada, Geoffroy Legault-Thivierge.

« Vendre, acheter ou consommer des produits à l’effigie de groupes criminels ne constitue pas une infraction au Code criminel. Par contre, nous déconseillons de faire la promotion de produits dérivés d’organisations criminelles reconnues comme les Hells Angels », a indiqué à La Presse le lieutenant Benoit Richard, de la Sûreté du Québec.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.