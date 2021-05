Les ingénieurs de la Ville de Montréal s’apprêtent à déclencher une grève, le 31 mai, pour protester contre le manque de volonté de l’administration municipale pour renforcer l’expertise interne en génie, dénoncent leurs représentants.

Isabelle Ducas

La Presse

Le Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal (SPSPEM) soutient que « la Ville continue d’affaiblir son expertise en ingénierie en refusant d’embaucher des professionnels d’expérience », selon sa présidente, Marie-Eve Dufour.

« L’expertise interne est essentielle, elle permet de garder le contrôle sur la qualité des travaux effectués et constitue un rempart contre la collusion et la corruption. Manifestement, ce n’est pas une priorité pour l’administration municipale actuelle et cela ouvre toutes grandes les portes aux firmes de génie externes, et aux conditions qui ont mené à la collusion », ajoute-t-elle dans un communiqué transmis à La Presse.

Le SPSPEM demande l’intervention de la mairesse Valérie Plante pour « corriger les erreurs du passé ».

Les 530 professionnels affiliés au SPSPEM ont massivement voté en faveur d’une grève, le mercredi 28 avril. Il s’agit en majorité d’ingénieurs, mais le syndicat compte aussi parmi ses membres quelques arpenteurs-géomètres, chimistes et médecins vétérinaires.

Ils sont sans convention collective depuis trois ans.