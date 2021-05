Justice et faits divers

Sortie de route

Un conducteur arrêté pour facultés affaiblies en Outaouais

(Outaouais) La vitesse et l’alcool seraient en cause dans un accident survenu samedi soir sur la route 148 en direction Est à Lochaber, en Outaouais. Le conducteur et sa passagère ont subi des blessures, mais on ne craint pas pour leur vie.