Chronique

Actualités

Charlotte

​Je me souviendrai toujours de ce moment-là. Ça se passe à l’hôtel Gouverneur Place Dupuis de Montréal, un jour d’automne 2012, durant les préauditions de la première saison de La voix. Des centaines d’interprètes défilent devant Esther Teman, la productrice au contenu de l’émission, et moi. Arrive une belle grande fille. On lui demande son nom. Elle nous le dit. Puis elle se met à chanter. Esther et moi, on se regarde, éblouis, on sait déjà que le reste est history. Pour ne pas dire historique.