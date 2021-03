PHOTO THIBAULT CAMUS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Ottawa) Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, continue d’appuyer sur l’accélérateur afin de consolider le secteur de la bioproduction au pays.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

M. Champagne annoncera ce mercredi à Toronto que le gouvernement fédéral participera à un montage financier totalisant près de 1 milliard de dollars afin de construire une nouvelle usine de production de calibre mondiale de Sanofi Pasteur Limited, selon des informations obtenues par La Presse.

À elle seule, la société Sanofi investira près de 455 millions de dollars afin de réaliser ce projet. Le gouvernement de l’Ontario injectera aussi des fonds, tandis que la Ville de Toronto mettra aussi l’épaule à la roue. Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, et le maire de Toronto, John Tory, seront d’ailleurs présents à l’annonce.

Cette nouvelle usine permettra notamment à Sanofi de produire le vaccin contre le virus de l’influenza, le Fluzone. Dans l’éventualité d’une autre pandémie de H1N1 comme celle survenue en 2009, par exemple, Sanofi serait en mesure, grâce à ses nouvelles installations, de produire suffisamment de doses d’un vaccin pour immuniser l’ensemble de la population canadienne dans un délai de six mois.

« La pandémie de COVID-19 a illustré le besoin d’avoir un secteur de la bioproduction domestique solide. Le gouvernement fédéral veut reconstruire notre écosystème. Il faut continuer de poser des gestes stratégiques immédiats, avec une vision à long terme », a indiqué une source proche du dossier.

Au cours des 12 derniers mois, le gouvernement Trudeau a annoncé des investissements de plus de 1 milliard de dollars dans le but de reconstruire les capacités de développement de vaccins et de médicaments au Canada qui se sont étiolées au fil des dernières années.

Il y a deux semaines, M. Champagne a annoncé une aide financière à trois entreprises, dont deux situées au Québec. Lors de l’annonce, il a clairement fait savoir qu’il ne s’arrêterait pas là.

« Vous en voyez trois, mais je peux vous dire qu’on en regarde plusieurs autres, partout au pays, pour reconstruire l’écosystème », avait déclaré le ministre Champagne, en conférence de presse, après avoir confirmé une aide fédérale de 100 millions pour Novocol Pharmaceutical of Canada, Immune Biosolutions et Laboratoires KABS.

Laboratoires KABS compte agrandir son installation de Saint-Hubert et construire une nouvelle usine à Val-des-Sources grâce aux 54 millions reçus d’Ottawa. Cela devrait permettre à l’entreprise d’augmenter sa production pour atteindre 30 millions de flacons par année.

Quant à l’entreprise Immune Biosolutions, qui est située à Sherbrooke, elle a obtenu 13 millions de dollars pour continuer à développer un médicament qui soigne les personnes atteintes de la COVID-19. L’aide fédérale servira à passer des études précliniques aux essais cliniques de phase II.

Les défis de l’industrie pharmaceutique sont multiples au Canada, où le nombre d’habitants n’assure pas un important rendement sur l’investissement en recherche pour développer et produire des médicaments ou des vaccins. Certaines entreprises réclament donc une aide soutenue du gouvernement fédéral, par exemple des règles d’impôts qui leur seraient favorables.

