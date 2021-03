Sciences

La maladie de Lyme mystifie encore les scientifiques

Il y a encore aujourd’hui une « grande incertitude scientifique » autour des causes et des symptômes liés à la maladie de Lyme, conclut un nouveau rapport de l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) paru mercredi. Selon l’organisme, le réseau québécois offre ainsi « peu d’options » aux patients concernés.