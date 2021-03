PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE

Rassurez-vous : toutes les régions du Québec, même celles plus au nord, seront touchées par ce redoux, si on se fie aux prévisions d’Environnement Canada. À Baie-Comeau, par exemple, il fera 10 °C lundi et mardi, pendant qu’à Val-d’Or, on attend jusqu’à 13 °C lundi. « Tout le monde va pouvoir en profiter, mais à différents degrés et à divers moments », illustre le météorologue Antoine Petit. Sur la photo, Louis Pelchat, Benjamin Lehoux et Jacob Lehoux au parc du Mont-Royal.