CHSLD Vigi Santé

« C’était à pleurer »

Des patients qui « tombaient comme des mouches ». Un manque criant de personnel, de médicaments, d’équipement de protection. Un taux de décès plus élevé qu’ailleurs. Des familles traumatisées. Et de nouvelles éclosions jusqu’en janvier. Que s’est-il passé dans les CHSLD du groupe Vigi Santé durant la pandémie ? Une enquête de La Presse révèle le chaos qui a régné au sein de l’un des plus grands groupes de CHSLD privés conventionnés du Québec où, sanction ultime et rarissime, la CNESST a imposé deux constats d’infraction pour des manquements aux mesures sanitaires.