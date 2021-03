Michael Spavor et Michael Kovrig sont détenus en Chine depuis décembre 2018.

Les procès des « deux Michael », ces Canadiens détenus en Chine depuis plus de deux ans et accusés d’espionnage, commenceront vendredi, annonce le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, réitérant que leur libération est une « priorité absolue ».

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Notre ambassade à Beijing a appris que les audiences de Michael Spavor et Michael Kovrig sont prévues devant les tribunaux du pays les 19 mars et 22 mars, respectivement », a indiqué l’élu libéral, dans un bref communiqué envoyé aux médias en fin d’après-midi.

M. Garneau rajoute que « la détention arbitraire de (Michael) Kovrig et Spavor est une priorité absolue pour notre gouvernement. »

« Nous continuerons à travailler sans relâche pour obtenir leur libération immédiate », a-t-il insisté, en soulignant que le gouvernement canadien reste profondément troublé « par le manque de transparence » de la Chine entourant cette affaire.

Le Canada continuera de revendiquer « un accès consulaire continu à MM. Spavor et Kovrig, conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires et à l’Accord consulaire entre le Canada et la Chine », affirme également le ministre Garneau.

Il assure aussi que les autorités fédérales canadiennes ont « demandé à être présentes lors des comparutions », dès vendredi. Dans l’intervalle, du soutien continuera d’être offert aux deux hommes et leurs proches « pendant cette épreuve inacceptable », assure-t-on.

« En raison des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aucune autre information ne peut être divulguée », conclut Marc Garneau.

Plus de détails suivront…