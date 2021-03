Quelques centaines de manifestants ont protesté contre la brutalité policière lundi soir dans les rues de Montréal. La situation est demeurée sous contrôle.

Alice Girard-Bossé

La Presse

« C’est l’impunité policière qui me dérange le plus, dit Zitouni Hadj, porte-parole du Mouvement Action Justice et participant à la manifestation depuis les 15 dernières années. Si un citoyen commet une erreur, il doit payer pour ses actes, ça devrait être la même chose pour un policier qui commet une bavure ».

Le collectif opposé à la brutalité policière (COBP) a appelé la population à manifester contre la brutalité policière, comme chaque 15 mars depuis les dernières années. Vers 17 h 45, quelques centaines de participants ont quitté la station de métro Parc et ont déambulé dans les rues des quartiers Parc-Extension et Villeray. La manifestation s’est terminée près d’une heure plus tard à la station de métro Jarry.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE 1 /4







Une impressionnante présence policière suivait de près le regroupement. À quelques reprises, des feux d’artifice et des fumigènes colorés ont été lancés. La manifestation est toutefois restée relativement calme.

Plus d’aide communautaire

« On n’a pas besoin de plus de polices, il faut plutôt investir dans les services qui aident les gens, dans le milieu communautaire », soutient John Nathaniel Gerter, qui manifestait avec sa pancarte « Définancer la police » à la main.

C’est également l’avis de Rali Jamali un peu plus loin dans la foule. « À la place d’investir dans le milieu communautaire, pour venir en aide aux milieux plus vulnérables, comme la santé et l’éducation, on finance le SPVM, dit-il. On n’a pas besoin de policiers, on a besoin d’intervenants sociaux, on n’a pas besoin de policiers, on a besoin d’infirmières, de travailleurs de rue », affirme-t-il haut et fort.