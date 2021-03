Obésité

Bouger malgré les kilos pour sauver son cerveau

Avec l’âge, les capacités cognitives déclinent, ce qui est bien connu. On sait moins, par contre, que l’obésité a le même effet, comme si elle usait non seulement le corps, mais aussi le cerveau, et faisait vieillir plus vite. L’exercice serait-il un antidote ?