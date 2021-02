Insatisfait par ses négociations avec l’administration Labeaume sur le projet de tramway dans la capitale nationale, le gouvernement Legault hausse le ton. Québec compte bientôt présenter une « révision du tracé » qui desservirait mieux les citoyens vivant en banlieues.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Pour l’instant, la Ville n’a pas accepté de modifier suffisamment le tracé du tramway pour permettre au gouvernement de respecter ses engagements électoraux », a dénoncé une source bien au fait du dossier, par écrit, en confirmant du même coup les informations d’abord révélées par le Bureau parlementaire du Journal de Québec, mercredi.

Cette source souligne que le gouvernement présentera ses travaux à la Ville de Québec « au cours des prochaines semaines ». « Nous l’avons toujours dit. Le gouvernement est en faveur d’un réseau de transport structurant et efficace qui dessert mieux les banlieues de Québec. On travaille donc présentement sur une révision du tracé du tramway et sur un projet de réseau structurant qui desservirait mieux les citoyens des banlieues », ajoute-t-elle.

Joint par La Presse mercredi après-midi, le cabinet du maire Labeaume, lui, s’est défendu d’avoir manqué d’ouverture dans ce dossier. « La Ville n’a rien refusé, car elle n’a jamais reçu de proposition, martèle l’attaché de presse, François Moisan. Il n’y a pas eu de négociation ni de réunion de travail entre le ministère des Transports et le Bureau de projet. »

En réalité, l’administration municipale dit n’avoir reçu « aucune carte, aucun plan, aucun papier concernant des changements de tracé ». « Il n’y a eu que des discussions verbales », fait valoir M. Moisan.

Un blocage d’abord politique ?

La nouvelle tombe alors que ces pourparlers avaient lieu depuis plusieurs semaines entre l’administration du maire Régis Labeaume et le gouvernement caquiste. Au début février, François Legault avait ouvertement critiqué le projet de tramway de Québec, en affirmant que dans sa forme actuelle, il n’en faisait pas assez pour les banlieues, et trop pour le centre-ville.

On va mettre 3,1 milliards pour le tramway au centre-ville puis un petit 200 millions pour les banlieues. Nous, ça ne fait pas notre affaire. Le premier ministre François Legault, lors de la période des questions à l’Assemblée nationale

Peu après, le maire Labeaume avait réitéré qu’il n’avait pas l’intention de modifier son projet pour autant. « Tout le monde voudrait qu’on fasse le tour de la ville avec le tramway, mais on n’a pas d’argent pour ça », a-t-il lancé, en soutenant que le blocage au gouvernement est d’abord « politique ». « On a un plan complet qui est le tramway, la couronne périphérique et le transport à la demande, qui en passant va faire un tabac. Notre plan est là, a-t-il rajouté. Il est complet, pensé et réfléchi depuis des années. »

Sur une distance de 23 kilomètres, la ligne de tramway doit se rendre de Cap-Rouge à l’ouest jusqu’à Charlesbourg au nord-est, tout en passant par le centre-ville.