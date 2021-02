Le sud de la Montérégie et l’Estrie devraient voir de 20 à 25 centimètres de nouvelle neige, alors que Gatineau et l’axe Montréal-Québec pourraient en recevoir une quinzaine.

(Montréal) Des avertissements de neige ont été émis lundi avant-midi pour plusieurs secteurs du sud du Québec. Environnement Canada y prévoit des accumulations à compter de très tard lundi soir.

La Presse Canadienne

En entrevue avec La Presse Canadienne, le météorologue Simon Legault a dit s’attendre à ce que les régions les plus au sud de la province reçoivent davantage de neige. Ainsi, le sud de la Montérégie et l’Estrie devraient voir de 20 à 25 centimètres de nouvelle neige, alors que Gatineau et l’axe Montréal-Québec pourraient en recevoir une quinzaine.

Toujours selon le météorologue, la neige devrait principalement tomber jusqu’à mardi matin. La neige poudreuse et les vents font croire à M. Legault que l’heure de pointe matinale pourrait être difficile dans le centre et le sud de la province.

Les précipitations devraient se poursuivre, mais plus faiblement, mardi après-midi.