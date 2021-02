Manque de logement social

« Les gens sont obligés de quitter le Grand Montréal »

Des maires, des organismes et des spécialistes s’inquiètent de l’aggravation de la crise du logement social en banlieue de Montréal, en pleine pandémie. Non seulement celle-ci fragilise les plus vulnérables, mais elle envoie aussi de plus en plus de gens dans la rue, alors que le prix des loyers continue d’augmenter dans la métropole.