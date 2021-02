On prévoit de 10 à 20 centimètres sur les régions de Montréal, de Lanaudière et de la Mauricie.

Une dépression en provenance de la côte est américaine provoquera des chutes de neige à plusieurs endroits au Québec et deviendra une tempête importante.

La Presse Canadienne

Environnement Canada indique que la neige devrait débuter au cours de la journée de mardi sur le sud et le centre du Québec et persister jusqu’en soirée. Cette neige, combinée à des vents modérés, générera de la poudrerie par endroits.

On prévoit de 10 à 20 centimètres sur les régions de Montréal, de Lanaudière et de la Mauricie. Dans la région de Québec, en Beauce et en Estrie, on parle plutôt de 20 à 30 centimètres.

L’est du Québec sera frappé plus durement, alors que de la neige, de forts vents et de la poudrerie sont attendus dans plusieurs secteurs dès mardi soir.

On attend de 20 à 40 centimètres dans l’est de la province, à l’exception des secteurs de la pointe de la Gaspésie, où la neige reçue pourrait dépasser les 50 centimètres. Ces conditions météorologiques persisteront jusqu’à mercredi.

Environnement Canada précise toutefois que la trajectoire de la dépression en provenance des États-Unis demeure relativement incertaine, de sorte que les quantités de neige à recevoir pourraient encore varier.

Au Canada atlantique

Environnement Canada a aussi émis une série d’avertissements météorologiques pour la région de l’Atlantique, où la tempête hivernale devrait entraîner un mélange de neige, de pluie, de pluie verglaçante et de vents forts, mardi et mercredi.

Des avertissements de neige sont en vigueur pour le centre et l’est du Nouveau-Brunswick, où de 15 à 30 centimètres de neige sont prévus.

La neige se transformera cependant en pluie verglaçante dans l’après-midi, avant de se changer en pluie.

L’ouest de l’Île-du-Prince-Édouard devrait recevoir environ 20 cm de neige, alors que le reste de la province aura droit à un peu moins et 20 millimètres de pluie.

Des avertissements de pluie et de vent ont été émis pour la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse, où des rafales pourraient atteindre jusqu’à 100 km/h.

Selon Environnement Canada, jusqu’à 70 mm de pluie pourraient causer des crues soudaines et des accumulations d’eau sur les routes.

La tempête devrait arriver à Terre-Neuve mercredi matin, apportant jusqu’à 20 cm de neige dans la Grande Péninsule du Nord et des quantités moindres ailleurs.