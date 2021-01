Patrick Lagacé Chronique

Le commerce au temps du coronavirus

Le dimanche 17 janvier, Anne-Laure Jousse s’est rendue à la pharmacie Jean Coutu de son quartier pour y acheter une carte de condoléances. On le sait, on trouve de tout, chez Jean Coutu, en plus des médicaments : des balais, des chocolats, des éponges à récurer et même, oui, des cartes de condoléances.