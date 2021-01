Vivant seule, ce qui me motive, c’est la nature et la connexion privilégiée avec mon fils, dont je suis très proche, non pas géographiquement, puisqu’il vit à Toronto et moi à Ottawa, mais émotivement. Ce qui m’aide à vivre, c’est de voir la Beauté et l’Abondance sous toutes ses formes, partout où on veut bien la voir. C’est aussi de faire le choix, chaque jour, d’être heureuse avec ce que j’ai et de l’apprécier. Être dans la reconnaissance et la gratitude m’aide à rester vivante, vibrante, confiante et calme. Je viens de démarrer un groupe sur Facebook : La Bienveillance. J’essaie de trouver des façons de rester positive, de faire le tri et de maintenir l’équilibre dans ce que je lis ou regarde comme information. Bref, je me sens privilégiée malgré les contraintes de la COVID-19. Quand j’ai des moments de tristesse ou de solitude, j’essaie de ne pas l’oublier et cela m’aide à relativiser.