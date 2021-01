Arthur, fils de Geneviève Beaulieu et Logan Allen, est né à minuit pile

(Montréal) Une naissance rapportée à 8 h vendredi vient possiblement modifier l’identité du premier bébé à être né au Québec en 2021.

La Presse Canadienne

La salle d’accouchement de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, de Montréal, affirme qu’un petit garçon nommé Arthur est né à minuit pile.

Le bambin, qui pesait 7,23 livres, est le fils de Geneviève Beaulieu et de Logan Allen, qui accueillent ainsi leur premier enfant. Il semble que la naissance se faisait attendre depuis de nombreuses heures.

PHOTO FOURNIE PAR L’HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT Arthur, Geneviève Beaulieu et Logan Allen

Quelques heures plus tôt, le Centre universitaire de santé McGill (CUSM), à Montréal, rapportait qu’une petite fille était née dans son hôpital à minuit, une minute et 10 secondes. La petite Lara Michelle Adaszkiewicz, pesant 8,9 livres, est la fille d’Aleksandra Modelewska et de Martin Adaszkiewicz.

Pour sa part, le Centre hospitalier universitaire de Québec-Université Laval annonçait qu’un petit garçon avait vu le jour à minuit 17 minutes à l’Hôpital Saint-François d’Assise. L’enfant prénommé Édouard pesait 6 ,10 livres.

L’identité des parents d’Édouard n’a pas été communiquée.