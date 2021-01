(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau souligne vendredi le Jour de l’indépendance d’Haïti en promettant que le gouvernement du Canada aidera Haïti à renforcer ses systèmes nationaux et collaborera à une distribution opportune des vaccins contre la COVID-19.

La Presse Canadienne

Dans une déclaration écrite, le premier ministre Trudeau affirme que depuis longtemps, une forte amitié unit le Canada et Haïti et qu’elle s’est renforcée au fil du temps grâce à des liens étroits entre les populations des deux pays, une langue commune et une longue histoire en matière de coopération.

Il affirme aussi que la communauté haïtienne au Canada n’a cessé d’enrichir son pays d’accueil grâce à sa culture et ses traditions. Il signale aussi que cette communauté a contribué de manière exceptionnelle à la lutte contre la pandémie au Canada, car plusieurs personnes ont été en première ligne pour venir en aide aux plus vulnérables.

Le premier ministre Trudeau les remercie du fond du cœur et affirme que le Canada se souviendra toujours de leur courage et de leurs énormes sacrifices.

Il y a un mois, le gouvernement du Canada a été critiqué par des défenseurs des réfugiés pour avoir repris des expulsions avant même que le gouvernement n’ait précisé son programme visant à accorder la résidence permanente aux demandeurs d’asile qui ont travaillé dans le réseau de la santé pendant la pandémie.

Certains d’entre eux sont des Haïtiens.

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a repris les expulsions le 30 novembre après y avoir mis fin en mars à cause de la pandémie. Cependant, elle a précisé qu’il ne s’agissait pas d’expulser des personnes susceptibles d’être admissibles à la résidence permanente dans le cadre du programme fédéral qui vise à accorder une voie d’accès à ces personnes qui travaillent dans le secteur de la santé.

Les renvois vers certaines régions sont restés suspendus, notamment pour Haïti.