Musk et Bezos décrochent un contrat avec la NASA pour produire des alunisseurs

(Washington) La NASA a annoncé jeudi avoir signé un contrat de 1 milliard de dollars US avec trois compagnies, dont Blue Origin de Jeff Bezos et SpaceX d’Elon Musk, pour qu’elles développent des atterrisseurs lunaires, toujours dans le but affiché des États-Unis de renvoyer un être humain sur la Lune.