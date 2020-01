Agropur coopérative procède au rappel de certains de ses laits en raison de la présence d’agents d’assainissement, a annoncé l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)

La Presse canadienne

L’ACIA a indiqué que les produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés au magasin où ils ont été achetés.

Les produits suivants sont visés : lait écrémé Sealtest en format de 2 litres et de 4 litres, lait 1 % Sealtest en format de 4 litres, lait 2 % Sealtest en format d’un et 4 litres, berlingot de lait 2 % « L’École c’est nourrissant » en format de 150 ml et lait 3,25 % Sealtest en format de 1 litre.

Tous ces produits avaient une date de péremption du 8 février 2020. Cette date était aussi accompagnée du code 1490 signifiant qu’ils avaient été fabriqués dane l’usine d’Ottawa d’Agropur.

Les produits visés par le rappel ont été vendus en Ontario et dans la région de l’Outaouais, au Québec, a précisé l’entreprise, samedi.

L’ACIA dit qu’aucun cas de maladie a été associé à la consommation d’un de ces produits.

Selon l’agence fédérale, les aliments contaminés par des agents d’assainissement ne présentent pas nécessairement d’altération visible ni d’odeur suspecte, mais leur consommation peut provoquer des symptômes comme des nausées, des dérangements d’estomac ou des vomissements.